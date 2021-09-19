В Свердловской области единороссы побеждают во всех семи округах на выборах в Госдуму

Партия «Единая Россия» в официальном telegram-канале заявила, что ее кандидаты побеждают во всех семи одномандатных округах в Свердловской области на выборах в Госдуму.

Согласно данным сервиса СМС-ЦИК, в Свердловском округе №168 лидирует Андрей Альшевских, второе место занимает кандидат «Справедливой России» Оксана Иванова, уступая около 17%. В Каменск-Уральском округе №169 выигрывает Лев Ковпак, за ним идет кандидат СР Андрей Гориславцев. В Березовском округе №170 на предварительном первом месте находится Сергей Чепиков, от него отстает коммунист Алексей Парфенов. В Нижнетагильском округе №171 лидирует Константин Захаров, на втором месте кандидат КПРФ Михаил Бояркин.

Данных по округам №172, №173 и №174 еще нет. Там от «Единой России» баллотировались Максим Иванов, Зелимхан Муцоев и Антон Шипулин.

Отметим, что официальных данных на портале ГАС «Выборы» до сих пор нет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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