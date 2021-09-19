Данные наблюдателей: в свердловское заксобрание проходят шесть партий

В Свердловской области продолжается подсчет голосов на выборах в региональный парламент.

Официальные цифры появятся только к утру, однако уже есть предварительные результаты на сервисе СМС-ЦИК, куда отправляют информацию наблюдатели с мест.

По итогам данных 36 протоколов с 35 УИК, «Единая Россия» лидирует с результатом 32,13%, на втором месте КПРФ – 21,91%, на третьем – «Справедливая Россия» – 14,93%. Партия «Новые люди» занимает четвертое место, предварительно набрав 12,08%, следом идет «Яблоко» – 7,57%, и замыкает шестерку ЛДПР – 6,91%. «Зеленая альтернатива» и Партия Роста набрали меньше 2% голосов. Напомним, партиям необходимо преодолеть пятипроцентнй барьер.

Число недействительных бюллетеней по промежуточным итогам составляет 3,01%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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