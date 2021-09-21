Партия «Новые люди» планирует сделать парламенты «местом для дискуссий»

«Новые люди» станут пятой партией в Государственной Думе и законодательном собрании Свердловской области. По предварительным итогам голосования, партия набрала 5,33% голосов на выборах в российский парламент и 9,19 % – в региональный.

В партии заявили, что вопреки сложившейся традиции Госдума и любой другой парламент должны стать местом для дискуссий. В федеральном парламенте фракция «Новых людей» намерена поднимать вопросы распределения налогов, экологии и активно участвовать в составлении бюджета. «Есть очень много идей, законопроектов, которые могут быть внесены в Госдуму. Если закон не внесен, обсуждать нечего. Если законопроект внесен, его надо обсуждать. С одной стороны, важно, у кого большинство в Думе, но еще важнее качество тех, кто даже в меньшинстве может сделать думу неожиданным местом для дискуссий», – уверен лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

На выборах в заксобрание Свердловской области партия заняла пятое место. Этот результат гарантирует «Новым людям» два мандата. «Наша партия впервые принимает участие в выборах в законодательное собрание Свердловской области и Государственную Думу, – напомнил лидер партийного списка в областной парламент, бизнесмен Иван Зайченко. – Мы показали очень хороший результат. Первое, чем займемся – постараемся войти в комитеты по бюджету и предпринимательству. А также разработаем приложение, через которое люди смогут обращаться с проблемами к представителям власти в круглосуточном режиме. Думаю, это повысит эффективность работы чиновников».

По его мнению, поддержка нескольких миллионов россиян на выборах окончательно развеяла миф о том, что партия «Новые люди» – спойлер и кремлевский проект. Единственный создатель партии – это люди, которые поверили в нее и проголосовали.

Также на счету партии «Новые люди» победная кампания в городе Карпинске. Кандидат от партии Дмитрий Дума занял второе место, и будет представлять интересы жителей в городском парламенте.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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