За последние 6 лет в Свердловской области сократилось число людей с болезнью Альцгеймера

С 2015 года на Среднем Урале уменьшилось число людей с болезнью Альцгеймера. Об этом заявил главный врач Свердловской областной психиатрической больницы Олег Сердюк на пресс-конференции, посвященной Международному дню распространения информации о болезни Альцгеймера.

По его словам, в 2015 году показатель заболеваемости составлял 81 человек на 100 тысяч населения. Последние два года он снизился до 57 человек на 100 тысяч. При этом, если смотреть за период в 20 лет, то число больных выросло. «Помимо того, что растет подлинная заболеваемость, мы дольше живем и доживаем до своих когнитивных расстройств», – отметил Сердюк.

При этом, по словам спикера, эти цифры не объективные, потому что население редко обращается к врачу пока ситуация не достигнет критической отметки. Списывают на рассеянность.

«Если в течение полугода часто наблюдается, что человек забывает события, с которыми у него по жизни не было проблем, это повод обратиться в неврологическую клинику, психиатрическую клинику», – рассказал заведующий неврологическим отделением свердловской областной клинической больницы №1 Андрей Алашеев. Также специалисты советуют регулярно проходить профосмотры. Врачи подчеркнули, что пока медицина не излечивает от этого заболевания. Но можно остановить ее развитие. Также они рассказали, что болезнь передается по наследству в 5% случаев.

Болезнь Альцгеймера – форма деменции, ослабоумливания. В этом случае страдает гиппокамп. Это часть мозга, отвечающая за запоминание. Чтобы обезопасить себя, врачи советуют избегать курения, алкоголя, следить за артериальным давлением и уровнем глюкозы, холестерина. Также специалисты советуют читать и учить стихи. Чем умнее человек, чем больше он знает, тем меньше шансов заболеть болезнью Альцгеймера.

Стандарты лечения от болезни в России соответствуют международным стандартам лечения, отметили участники пресс-конференции. Методы лечения также схожи: «У нас есть частные центры, так называемые уходные дома. Хотя зачастую они даже лицензии не имеют. Есть гематологические отделения, где больному оказывается полноценная помощь, купируются симптомы, которые ему мешают жить, и он возвращается обратно в семью», – заявил главврач ГБУЗ СО «СОКПБ» Олег Сердюк. В конце он добавил, что проблема деменции признана одним из глобальных вызовов, стоящих перед здравоохранением в ближайшие 30 лет.

Ранее «Новый День» рассказывал об аппарате, который придумал предприниматель из Екатеринбурга – этот комплекс призван облегчить жизнь людям с деменцией и болезнью Альцгеймера и их родным.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 21.09.21

Covid-19 в России: граждане стали меньше болеть, но чаще умирать. / Партия «Новые люди» планирует сделать парламенты «местом для дискуссий». / Как согреться без отопления, выбрать обогреватель и не спалить дом: советы МЧС. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»