На Урале разработали комплекс, который позволяет контролировать людей с деменцией и Альцгеймером (ФОТО, ВИДЕО)

Предприниматель из Екатеринбурга Александр Панюта придумал аппаратный комплекс, который облегчит жизнь старикам с деменцией и болезнью Альцгеймера и их родным. Разработку заметили и поддержали – глава РМК Игорь Алтушкин в рамках проекта «#startup_reality. Твой ключ от бизнеса» выделил два миллиона рублей на продвижение и запуск идеи, которая в перспективе поможет миллионам российских семей. О том, что собой представляет «Оберег», кому он пригодится, сколько стоит, как был создан и когда появится на рынке, в интервью «Новому Дню» рассказал сам разработчик.

Как контролировать людей с болезнью Альцгеймера и деменцией

«Идея появилась из большой проблемы – моей бабушке диагностировали сначала деменцию, потом Альцгеймер, потом и дедушке диагностировали то же самое. На семью легла большая задача организовать правильный уход. У нас не было возможности перевезти их к родителям или ко мне – все работают, а бабушке с дедушкой нужен уход 24 часа 7 дней в неделю. Ели человек не принимает медикаменты, регрессирует очень быстро – люди забывают выключить газ, перекрыть воду, человек может выйти из дома, пойти в магазин и потеряться, забыть, куда идти домой. И такие случаи стали происходить в моей семье, – рассказал Александр. – Мы постоянно звонили, я и мама. Узнавали – дома или не дома? Приняла лекарства или нет? Но когда ты делаешь это каждый день, когда это рутина, это очень морально тяжелый процесс, еще и в силу особенностей болезни. Так родилась идея это каким-то образом автоматизировать».

По словам Александра, рынок aging tech в Европе и США развивается уже около десяти лет, но все решения, как правило, дороги. «Диспенсер медикаментов – гаджет, который выдает таблетки – может стоить около 500-600 долларов или евро. Для российского потребителя это дорого. Аналогов очень мало, а хорошего качества – почти нет», – сказал он.

Первоначально Александр хотел разработать собственный диспенсер, но, просчитав все затраты, решил использовать уже имеющиеся на рынке аппараты, улучшив их и объединив в один комплекс.

«Поначалу это не было идеей для бизнеса, это была идея, чтобы решить проблему моей семьи. Но потом я начал общаться с врачами, когда стал ходить с бабушкой в больницу, и понял, что проблема не только моя, а огромного количества людей в стране и в мире. Тогда появилась мысль создать решение, которое поможет не только моей семье. По разным оценкам, в России сейчас насчитывается около 2,5-3 млн людей, страдающих от деменции и болезни Альцгеймера. Так появился комплекс «Оберег» – сначала это был диспенсер для лекарств и GPS-трекер, с помощью которого я могу знать, когда и куда пошел мой близкий человек, где он находится, потом появилась идея организовать защиту от нежеланных и незваных гостей, например, псевдогазовиков, которые часто приходят к старикам и продают свои услуги за очень большие деньги. Можно было бы повесить на дверь электронный замок, но это электроника – а если дома пожар и нарушится ее работоспособность? Поэтому было решено включить в комплекс видеокамеру с обратной связью и датчиком открытия двери. Если открылась дверь, мне в приложении – аналоге Facetime – приходит звонок, и я вижу, что происходит внутри квартиры. С тем, кто пришел, я могу взаимодействовать с помощью динамика, встроенного в камеру, – такой шок-эффект», – отметил Александр.

Со своей разработкой он принял участие в проекте Русской медной компании «#startup_reality. Твой ключ от бизнеса» и стал победителем первого сезона, получив грант на запуск серийного производства. Сейчас команда дорабатывает приложение для смартфона, которое объединяет информацию со всех устройств, и планирует выйти на рынок в апреле этого года. «Мы каждый день что-то дорабатываем, планировался запуск в феврале, но в силу факторов, на которые мы не смогли повлиять, – это ситуация с коронавирусом в Китае, старт переносится, скорее всего, на апрель. У нас после проекта был большой поток предзаказов, около 300 заявок по всей стране, причем большинство из Санкт-Петербурга. Предзаказ можно сделать и сейчас на нашем сайте», – сказал Александр.

Несколько комплексов уже тестируют пользователи из Екатеринбурга и Оренбурга. «Мы получаем обратную связь, проверяем действие нашего оборудования под нагрузкой, в случае, если есть негатив, а такое бывает, исправляем – например, мы поменяли модель GPS-трекера, поскольку в предыдущем варианте он работал без подзарядки три дня, сейчас держит пять-семь дней. И даже когда мы выйдем в продажу, работа по оптимизации не закончится», – пояснил собеседник агентства.

Добавим, что максимальная стоимость комплекса составит около 30 тысяч рублей – это плата за оборудование и программное обеспечение. «Абонентской платы не будет, сумма и так достаточно большая, но она сопоставима по цене с одним месяцем работы сиделки», – уточнил Александр.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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