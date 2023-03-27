Большой внук следит за тобой. Как с помощью IT обезопасить бабушек и дедушек

Пожилые люди все чаще становятся жертвами мошенников, виртуальных и «аналоговых». Участились случаи, когда пенсионеры пропадают, выйдя из дома и забыв дорогу обратно. А еще пожилой человек может съесть что-то, что есть нельзя, или вовсе забыть поесть, принять необходимые лекарства, выключить воду в ванной или на кухне, закрутить вентиль газовой плиты и так далее. «Новый День» разбирался, как современные технологии позволяют оставаться бабушкам и дедушкам в безопасности – физической и финансовой, – под присмотром внуков, даже если те не рядом.

Пожилые люди чаще других становятся жертвами мошенников. К одним приходят лжегазовики или продавцы чудо-ножей, предлагающие за огромные деньги ненужные товары, реальная цена которых в сотни раз ниже заявленной. К другим – после прозвона – приходят курьеры, чтобы забрать деньги, которые бабушки и дедушки отдают ради внуков и внучек, якобы устроивших ДТП. Третьи сами отправляются в банки, чтобы обналичить сбережения и перевести все на «защищенные» счета, которые им указывают мошенники.

В управлении МВД России по Екатеринбургу объяснили, что статистика не разделяет пострадавших от мошенников на пожилых и более молодых, однако только за первую половину марта пресс-служба городской полиции рассказала о пяти случаях крупных хищений именно у пенсионеров. Один аферист, представившись сантехником, который пришел чинить якобы лопнувшую трубу, украл у 87-летней женщины, ветерана труда, 510 тысяч рублей. В другом случае 88-летняя пенсионерка, повинуясь телефонным лжесиловикам, перевела на их счета 4 млн рублей. Еще один пострадавший – 72-летний екатеринбуржец – перевел 1,2 млн рублей «работникам Центробанка и «Госуслуг». А 75-летняя россиянка, которая находилась за рубежом, была так напугана телефонными мошенниками, что купила билет до Екатеринбурга, прилетела сюда, лично сняла 1,1 млн со счета и переложила их на тот, что продиктовали аферисты.

Жертвами мошенников становятся как вполне адекватные и здравомыслящие люди, так и те, кого уже подводит память и когнитивное здоровье. Последние особенно уязвимы, поскольку вряд ли способны противостоять мошенникам, да и бытовые вопросы становятся для них иногда неразрешимыми. Коммунальщики нередко рассказывают, как бабушки и дедушки забывают закрыть краны и топят соседей снизу, а совсем недавно в Екатеринбурге жильцы дома на улице Азина обнаружили, что их престарелая соседка открывает вентили газовой плиты и забывает об этом. Представители управляющей компании временно перекрыли газ по заявке соседей. «Мы искали родственников этой женщины, но оказалось, что она одинока, и тогда ее соседи решили купить ей новую плиту с газ-контролем, ради собственной же безопасности», – рассказал директор УК «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников.

Пожилые люди, страдающие от когнитивных расстройств, даже на начальных стадиях нередко не хотят принимать лекарства или забывают это сделать, что приводит к ухудшению состояния. Забывают старички и поесть, или – опять же в силу расстройств – съедают уже явно испорченные продукты, которые не могут отличить от нормальных. Это тоже не лучшим образом сказывается на их здоровье. Но самое страшное, когда они забывают дорогу домой, выйдя, например, в магазин. Только за последний год в Екатеринбурге и Свердловской области волонтерам поступило больше 300 заявок о пропавших людях возраста от 60 лет. «Из них порядка 250 случаев, когда бабушки и дедушки страдали потерей памяти», – сообщили в пресс-службе отряда «ЛизаАлерт. Свердловская область».

В Свердловской области только официально зарегистрировано больше 5,5 тысячи человек, страдающих разными формами деменции в разных стадиях, рассказал «Новому Дню» главный психиатр региона Олег Сердюк. Но фактически их может быть гораздо больше, потому что не все обращаются к врачам. И все они в зоне риска, если не находятся под постоянным контролем. При этом организовать круглосуточное дежурство у пожилого родственника для многих непосильная задача: нет времени, чтобы заниматься этим. В таких случаях можно нанять сиделку, но это затратно: в Екатеринбурге такие услуги стоят, в среднем, 50 тысяч рублей в месяц, стоимость проживания в специализированном пансионате ниже – около 35 тысяч рублей. Но и тут есть подводные камни.

«Многие пожилые люди, у которых ухудшается когнитивная функция, становятся очень подозрительными, нередко – агрессивными, могут с недоверием относиться даже к самым близким родственникам, и в такой ситуации не всякий пустит чужого человека, сиделку, в свой дом, хотя бывает и обратное – к родным детям и внукам, например, относятся подозрительно, а к сиделке проникаются доверием», – рассказала «Новому Дню» психолог Анна Зосимова. – Что до пансионатов, то у нас и в обществе в целом достаточно негативное отношение к ним. Думаю, фраза «сдать в дом престарелых» о многом говорит. Считается, что стыдно поселить родного человека в пансионат, даже при том, что он там будет в безопасности, им будут заниматься. В представлении многих пансионат для пожилых людей – это такое страшное место, где никому не нужные старички предоставлены сами себе и брошены умирать. Наверно, и такое имеет место, есть учреждения, где о подопечных не заботятся, но, скорее, это исключения, чем правило».

Другой вариант – установка «умного дома», который может включать в себя датчики открытия и закрытия окон и дверей, датчики дыма, утечки воды или газа, камеру видеонаблюдения с обратной связью, и так далее. Средняя цена за полный комплекс начинается от 15-20 тысяч рублей. Плюс затраты на интернет и абонентскую плату. «Система позволяет в том числе на расстоянии заботиться о пожилых родственниках. Например, если бабушка забыла, выключен ли утюг, пользователь сможет просто отключить розетку нажатием кнопки на смартфоне, – рассказали «Новому Дню» в «Ростелекоме», который также занимается установкой системы «умный дом». – Кроме того, он всегда будет всегда в курсе происходящего в доме или квартире пожилого родственника: датчик открытия зафиксирует попытку взлома или проникновения. Пользователь моментально получит уведомление на смартфон, что поможет оперативно повлиять на ситуацию. Система также мгновенно реагирует на возгорание, затопление или утечку газа и посылает оповещение. При этом домочадцы получают предупреждение о проблеме с помощью звуковых и световых аварийных сигналов».

IT-специалисты говорят и об эффективности смарт-часов с функцией GPS как средства для слежения за бабушками и дедушками, но с условиями. «Самый простой браслет с GPS-трекером будет стоить около тысячи рублей, главное выбирать модели, которые держат заряд хотя бы 2-3 дня, потому что очевидно, что если вы не можете каждый день навещать бабушку, то вы не сможете гарантировать, что она не будет забывать заряжать браслет, а после зарядки надевать его на руку. Плюс много моделей, которые, естественно, чуть дороже, но которые могут измерять пульс, давление, сатурацию – и высылать вам все это на телефон, что очень актуально, когда мы говорим про пожилых людей», – объяснил сотрудник Gadgets-ekb Антон Караваев.

Один из способов быстро найти заблудившихся бабушку или дедушку – метки с GPS. «Если вы смотрели шпионские фильмы, в которых устанавливают жучок, то наверняка понимаете, как это работает – в карман подбрасывается специальная штуковина, которая довольно точно передает свое местоположение. Конечно, совсем крошечные жучки вы не найдете и не купите, это вообще незаконно, но обычные метки, какие есть у разных производителей от крупных типа Apple, Samsung и до ноунеймов, которые находятся в свободной продаже в магазинах РФ, то есть уже автоматически сертифицированы, вы купить можете. Вопрос цены и качества. Дальше просто: закидываете метку бабушке в кошелек, например, чтобы найти ее, если она вдруг пойдет в магазин и заблудится. Другую метку – в пальто, третью – в куртку, четвертую – в сумку, пятую – как брелок на ключи вешаете и так далее. Количество зависит от вашей настойчивости и размера кошелька. Только делаете это все с согласия бабушки, потому что иначе это слежка, негласное получение информации, это у нас в стране – уголовное преступление», – добавил собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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