«База»: в Екатеринбурге пятеро талибов* готовили теракты

В Екатеринбурге задержали одного россиянина и четверых граждан Таджикистана – все они, по информации издания «База», приняли идеологию террористической организации «Талибан» (запрещена в России) и готовили теракты. «Россиянина Сангчарова и таджика Мусофирова подозревают в создании террористического сообщества в Екатеринбурге. По версии следствия, мужчины решили создать местную ячейку «Талибана» (организация запрещена в России) и заодно принялись искать сторонников. Штабом ячейки стала квартира на улице Свердлова, где Сангчаров и Мусофиров проводили встречи с тремя другими уроженцами Таджикистана», – сообщает издание.

По информации «Базы», организаторы террористической ячейки склоняли завербованных к терактам против «иноверцев». «Вскоре члены группы перешли от теории к практике – они создали взрывчатое вещество массой три килограмма, расфасовали его и оставили на хранение в разных екатеринбургских помещениях», – добавляет издание.

В настоящее время, по данным «Базы», все пятеро задержаны, организаторам грозит до 30 лет лишения свободы.

* организация запрещена в России

Екатеринбург, Елена Сычева

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