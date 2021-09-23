ФСБ провела на Среднем Урале три спецоперации, задержано 15 террористов

По информации ГУ ФСБ России по Свердловской области, в результате проведенных в сентябре 2021 года трех спецопераций задержано 15 террористов. Помощь им оказывали подразделения специального назначения ФСБ России. В ходе операций из незаконного оборота они изъяли взрывчатое вещество общим весом 3 килограмма, добавили в ведомстве.

В отношении 5 задержанных следственный отдел ФСБ России по Свердловской области возбудил уголовные дела по статьям 205 «Террористический акт», 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и 223 «Незаконное изготовление оружия». Сейчас они находятся под стражей. Остальных десятерых террористов выдворили из страны, закрыв им въезд в РФ.

Как сообщал «Новый День», одно из спецмероприятий прошло вчера. По информации ФСБ, в Екатеринбурге задержаны пятеро иностранцев. Это уроженцы одной из стран Центрально-Азиатского региона. Они с мая по сентябрь 2021 года осуществляли систематическую пропаганду идей терроризма и готовили теракты.

По информации издания «База», это были члены террористической организации «Талибан» (запрещена в России) родом из Таджикистана. Штабом ячейки стала квартира на улице Свердлова. По информации «Базы», один из них был гражданином России, но эта информация не подтвердилась.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 23.09.21

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