Местным думам добавили новых людей и справедливости: итоги муниципальных выборов на Среднем Урале (ИНФОГРАФИКА)

В Свердловской области в минувшие выходные прошли выборы не только в Госдуму и заксо – местные думы выбирали в 35 муниципалитетах. Это Арамиль, Каменск-Уральский, Карпинск, Красноуфимск, Кушва, Ревда, Среднеуральск, Шаля и другие. «Новый День» узнал, как распределились мандаты.

Как и на федеральном и региональном уровнях, в числе своих представителей в муниципалитетах люди желают видеть в основном единороссов. Из 568 мандатов партия власти взяла 352. Также весьма популярны самовыдвиженцы, под видом которых, впрочем, в большинстве случаев депутатские мандаты получают представители все той же ЕР. Коммунистов набралось всего 36, эсеров 29, ЛДПР на местных выборах выиграла только 8 мест. Зато представлены две малые партии: «Новые люди» и РПСС (Российская партия свободы и справедливости). Правда, всего по одному человеку – их выбрали в Карпинске и Арамили.

Каменск-Уральская дума будет на 100% состоять из единороссов. В одиннадцати территориях в кресла депутатов сядут только единороссы и самовыдвиженцы. Самая разношерстная дума будет в Артемовском: представлены все партии системной оппозиции (плюс ЕР, конечно, – ее представители в каждой думе составляют большинство). Красноуфимск в качестве «оппозиции» выбрал сразу шестерых коммунистов. В Ревде – шесть коммунистов и четыре эсера. Еще эсеров любят в Реже – там мандаты полчат восемь представителей этой партии. В пяти думах будет только по одному представителю системной оппозиции: по эсеру в Артях и Шалях, в Белоярке и Нижней Салде по коммунисту, жириновец в Ачите.

Представители каких-либо партий, отметим, получили не слишком много мандатов не только в местных думах. На выборах в заксо 33 места взяла «Единая Россия», 9 – коммунисты, 4 – эсеры и по два – ЛДПР и «Новые люди». В Госдуме ЕР снова составила конституционное большинство: 324 мандата из 450. КПРФ заняла 57 мест, эсеры – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, по одному мандату получили представители Партии Роста, «Гражданской платформы» и «Родины».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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