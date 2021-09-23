В октябре Макаровский мост перекроют пять раз

Дорожные строители объявили новый график перекрытий на Макаровском мосту в октябре. Речь идет о закрытии движения транспорта на участке улицы Челюскинцев протяженностью 255 метров. Водителям рекомендуют объезд по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина, переулку Красному.

Как сообщила компания-подрядчик ГУДСР, перекрытия на Макаровском мосту будут:

– с 21:00 1 октября до 05:00 4 октября;

– с 21:00 8 октября до 05:00 11 октября;

– с 21:00 15 октября до 05:00 18 октября;

– с 21:00 22 октября до 05:00 25 октября;

– с 21:00 29 октября до 05:00 1 ноября.

«Чтобы минимизировать дискомфорт для пассажиров и автомобилистов, работы, сопряженные с закрытием движения, проводятся в выходные дни. Строители просят жителей Екатеринбурга с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей обратить особое внимание на установленные знаки и указатели и заранее планировать маршрут передвижения», – говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Макаровский мост находится на реконструкции с 2017 года. Работы на объекте планируется закончить к концу 2023 года, но при соответствующем финансировании строители смогут закончить уже в 2022 году. Движение транспорта по мосту было открыто летом 2019 года, однако временные перекрытия продолжаются до сих пор.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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