В Екатеринбурге запустили движение по Макаровскому мосту

В Екатеринбурге открыли Макаровский мост, сегодня официально полностью запущено движение. По мосту ездят легковые и грузовые автомобили, доступны три трамвайных маршрута.

Наблюдать за движением на Макаровском мосту можно на сайте администрации города.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, реконструкция моста началась в 2014 году, а будет закончена полностью к 2022 году.

Напомним, Макаровский мост был закрыт полностью все выходные сентября, а в октябре его перекрывали пять раз.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 31.10.21

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