Куйвашев показал новую подсветку на Макаровском мосту (ВИДЕО)

В Екатеринбурге по ночам проходит тестирование подсветки недавно реконструированного Макаровского моста на улице Челюскинцев.

Подсветка Макаровского моста

Как это выглядит, показал в своем телеграм-канале губернатор Евгений Куйвашев. «Тестируем подсветку на Макаровском мосту. По-моему, круто получилось. Будем устраивать световые шоу. Может быть, наши уличные художники что-нибудь придумают», – написал он.

Напомним, реконструкция моста началась в 2014 году. Движение по нему было полностью запущено в октябре 2021 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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