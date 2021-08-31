Все выходные сентября Макаровский мост будет закрыт

В администрации Екатеринбурга уточнили, когда в сентябре будут перекрывать движение по улице Челюскинцев от Бориса Ельцина до Гражданской из-за ремонта Макаровского моста. Если раньше планировалось делать это трижды, то теперь решено: ограничение будет вводиться на все выходные месяца:

– с 21:00 3 сентября до 05:00 6 сентября;

– с 21:00 10 сентября до 05:00 13 сентября;

– с 21:00 17 сентября до 05:00 20 сентября;

– с 21:00 24 сентября до 05:00 27 сентября.

Объезд ремонтируемого участка предусмотрен по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина, переулку Красному.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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