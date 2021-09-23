На новые выплаты беременным женщинам и одиноким родителям ПФР принимает по 1000 заявлений в сутки

В сутки одинокие родители и беременные женщины подают в Пенсионный фонд по 1000 заявлений на получение новых выплат, введенных летом этого года. Почти по 6 тысяч рублей ежемесячно уже получают 3106 будущих мам и более 25 тысяч мам или пап, воспитывающих ребенка в одиночку.

Ежемесячные выплаты беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель, а также одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет, были утверждены указом президента летом этого года. Конечно, они положены только нуждающимся. И в том, и в другом случае при назначении учитывается среднедушевой доход всех членов семьи: он не должен превышать 11 206 рублей на человека (прожиточный минимум в Свердловской области). Есть небольшой нюанс: сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отчет начинается за 4 месяца до подачи заявления. Например, при подаче документов в сентябре учитывается доход с мая 2020 по май 2021 года. Также есть требования к имуществу: у заявителя и членов семьи должно быть не более одного автомобиля, одной квартиры, одной дачи и так далее. Тем, у кого, например, две машины, деньги не дадут. Посмотреть требования можно здесь и здесь.

Подать заявление на выплату можно через портал госуслуг. По данным управления Пенсионного фонда по Свердловской области, в сутки поступает около 1000 заявлений на обе выплаты.

«Пособие на сегодняшний день уже назначено 3106 беременным женщинам, они получают по 5983 рубля в месяц. По семьям с одиноким родителем выплата назначена более 25 тысячам заявителям. Такие семьи получают по 5 925 рублей на ребенка (50% от прожиточного минимума на ребенка, который отличается от минимума на взрослого, – прим. ред.), – рассказала на пресс-конференции в ТАСС заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольга Шубина. – Есть и отказы по заявлениям: когда доходы семьи превышают 11 206 рублей на человека, когда в семье две машины и так далее. Много приходит заявлений с ошибками, которые система не принимает и возвращает. Указывают неправильные данные ребенка, СНИЛС путают, не указано наименование медучреждения, где наблюдается беременная, либо не указывают исполнительное производство, наименование суда, где принято решение об алиментах. Приходится повторно подавать заявление».

Ранее «Новый День» рассказывал, как в Свердловской области идут выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые осуществляются через минсоцполитики. Здесь требования к заявлениям схожие: низкий доход, есть ограничения по имуществу. Но некоторые родители, чтобы получать помощь от государства, переписывают автомобили и квартиры на родственников. Однако отказов в выплате все равно много. Мы объяснили, почему.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 23.09.21

Депутат доплатил медикам за работу в мобильных пунктах вакцинации. / В Свердловской области «школьные» выплаты получили 99% детей. / Большинство депутатов сначала были против: как 30 лет назад Свердловск стал Екатеринбургом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»