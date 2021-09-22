Много денег, «нулевой доход» или наличие двух автомобилей: самые частые причины отказа в выплате на детей от 3 до 7 лет

Более 71 тысячи семей с 1 апреля получили отказ в выплатах на детей от 3 до 7 лет. Мамы рассказывают, что иногда очень трудно добиться, почему же им не положены деньги, хотя формально по параметрам их семья подходит под назначения. Но бывает и такое, что отказ обоснован. Чтобы получить от государства 5-11 тысяч, люди переписывают машины и квартиры на родственников, ищут пути получения официального дохода и идут на прочие ухищрения. «Новый День» разобрался, почему чаще всего заявителям отказывают в выплатах и сколько человек их все-таки получили.

Новые правила получения выплат на детей от 3 до 7 лет вступили в силу в России с 1 апреля 2021 года. По-прежнему учитывается среднедушевой доход членов семьи, который не должен превышать прожиточный минимум – 11 206 рублей в Свердловской области. Но теперь есть и ряд других параметров. Так, для получения денег от государства нужно, чтобы в семье было не более одной машины и одной квартиры (доли до 1/3 не учитывается, есть еще ряд послаблений), один земельный участок и дача и так далее. Кроме того, появилось правило «нулевого дохода»: выплата не назначается тем, у кого в предыдущие 12 месяцев не было никакого официального дохода. В этом пункте также есть оговорки: например, «ноль» допускается в декрете, при уходе за стариками и некоторых других случаях. Все правила подробно расписаны, например, на «Госуслугах».

Но родители, которые подавали заявления на выплаты в этом году, рассказывают, что иногда совершенно не понимают принципов назначений.

«У нас среднедушевой доход семьи не превышает 11 тысяч. Я была в декрете до 3 лет, муж все это время официально работал и получал зарплату. Но были какие-то проблемы во время пандемии, когда зарплата платилась с перебоями. В итоге в выплате нам сначала отказали, на «Госуслугах» пришел комментарий «у заявителя (или членов его семьи) отсутствует доход». Но доход был, а в декрете по закону разрешено не получать ничего, – рассказала жительница Екатеринбурга. – После выхода из декрета я подала заявление еще раз. И пришло одобрение. То есть получается, что мне отказывали из-за отсутствия дохода в декрете?».

Другие родители говорят, что прекрасно знают причину отказа в пособии. Например, бывает, что в семье две машины или две квартиры. Мамы признаются: они хитрят и подают повторные заявления.

«Нам пришел отказ, потому что у нас две машины. Но одна из них – рабочая машина, на которой муж работает. Однако числится она как машина семьи. Мы ее переписали на родственников, подали заявление повторно, и спустя несколько попыток (база ГИБДД обновляется редко) нам выплату одобрили», – поделилась женщина из одного из поселков близ Березовского Евгения.

Также родители часто переписывают на детей или других родственников жилье. «У нас есть квартира, в которой живем, и еще одна – ее покупали за счет маткапитала с помощью ипотеки. Там выделены доли мне и детям. После отказа в выплате я увеличила доли детей, моя сократилась до 1/3. Такие доли не учитываются при начислении выплаты. Мне одобрили», – поделилась еще одна мама.

В министерстве социальной политики Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что с момента введения новых правил назначения выплаты на детей от 3 до 7 лет было подано более 133 тысяч заявлений о назначении (+ заявлений о перерасчете по новым правилам). Для сравнения: примерно за тот же период 2020 года (с мая) подано 186,5 тысячи заявлений. Отказов в этом году было более 71 тысячи (в прошлом – свыше 103 тысяч). Выплата назначена 51 091 семье (в прошлом году – 70,8 тысячи).

По данным заместителя министра соцполитики Свердловской области Евгения Шаповалова, самое частое основание для отказа в выплате – превышение среднедушевого дохода семьи. Даже если вы получаете на 50 рублей больше, пособие уже не получите. И такие случаи действительно не редкость.

«45% составляют отказы в связи превышением среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума на душу населения, установленную в Свердловской области (11 206 руб.); 24% – в связи с отсутствием трудовых доходов и уважительных причин их отсутствия; 13% – в связи с наличием двух и более автотранспортных средств», – говорится в ответе министерства соцполитики на запрос «Нового Дня».

Из тех, кто выплату все-таки получил, половине семей (38 517) начисляют по 5 925 рублей ежемесячно (50% от величины прожиточного минимума для детей). По 8 887 рублей получают 4 333 семьи. И, наконец, еще 26 584 семей получают 100% величины прожиточного минимума для детей или 11 850 рублей в месяц.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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