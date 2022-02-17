На детей от 3 до 7 лет за год выдали более 10 миллиардов рублей, но отказов в выплате по-прежнему много

Выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет – самая глобальная среди всех социальных пособий, которые есть в Свердловской области. На нее приходится шестая часть бюджета, направленного на соцподдержку населения. В 2021 году нуждающимся 112 тысячам семьям перечислили 10 миллиардов 115 миллионов рублей.

«У нас целый блок выплат в Свердловской области связан с поддержкой семей с детьми. Весь объем выплат за 2021 год был 61 миллиард рублей, половина из этих средств пошла на поддержку семей с детьми», – рассказал на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» министр социальной политики региона Андрей Злоказов.

Из всех «семейных» пособий самой большой по объему финансирования стала выплата на детей от 3 до 7 лет. На нее могут рассчитывать семьи, в которых доход на одного члена семьи не превышает прожиточного минимума. На каждого ребенка в таком случае выплачивается либо 50% от прожиточного минимума, либо 75%, либо 100% – в зависимости от доходов конкретной семьи. Это от 6 до 12 тысяч рублей в месяц.

«В 2021 году было выплачено 10 миллиардов 115 миллионов рублей. Поддержку получили 112 тысяч семей, в которых проживает 150 тысяч детей», – подытожил Андрей Злоказов.

С 1 апреля 2021 года изменились правила одобрения этой выплаты. Теперь смотрят на наличие имущества, транспорта, земельных участков. Если семья по совокупности всех факторов не выглядит нуждающейся, выплата не положена.

«Отказы в выплате, конечно, были. Чаще всего они связаны с тем, что доходы семьи превышают прожиточный минимум на одного человека. Больше всего отказов было с момента введения новшеств 1 апреля 2021 года и до июня-июля. Сейчас примерное количество отказов – около 20% от всех заявлений, – ответил Андрей Злоказов на вопрос «Нового Дня». – Есть отказы по факту наличия превышающего количества единиц транспорта, жилых помещений и так далее. Но это нормальный процесс работы».

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области родители идут на разные ухищрения, чтобы получить выплату на ребенка. Одни переписывают вторую квартиру или вторую машину на родителей, другие ищут источники официального дохода, потому что при нулевом выплата тоже не положена.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»