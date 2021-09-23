На Урале рецидивист убил и сжег женщину с двумя детьми (ФОТО)

В Кировграде по горячим следам раскрыто тройное убийство – женщины и двух ее 4-летних детей, тела которых были обнаружены 22 сентября во время тушения пожара в доме на Центральном бульваре Кировграда.

Как сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Александр Сапегин, подозреваемый установлен и задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних». Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, а пока следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об его аресте. Задержанный уже признался в содеянном.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых рассказал о подробностях тройного убийства. По его словам, фигурантом жуткой резни оказался местный житель – гражданин Насртдинов, 1983 г. р. За его плечами серия судимостей, в том числе две – за грабеж, а также за убийство, хищение транспорта и вымогательство. В последний раз он освободился из колонии в 2017 году, последнее время работал на автомойке. Со своей будущей жертвой он познакомился примерно месяц назад, когда она приехала помыть свой автомобиль марки «Киа». Они обменялись телефонами. В то время мужчина жил с другой женщиной и тремя детьми, но вскоре она выгнала его после ссоры. После этого он позвонил своей новой знакомой, и она помогла ему снять квартиру рядом со своим домом. В день трагедии подозреваемый пришел к ней в гости с гостинцами для детей и спиртным для хозяйки.

«Весь вечер они обильно злоупотребляли и даже танцевали, а когда перебрали, то гость потерял контроль над поведением и в ходе межличностного конфликта на бытовой почве жестоко расправился и с дамой, и с ее сыновьями. С целью скрыть следы преступления, зверь в человеческом обличии поджег жилище, после чего спокойно отправился домой, по пути купив дополнительную порцию алкоголя», – рассказал полковник Горелых.

Когда злоумышленник проспался, он пришел на работу, предварительно тщательно застирав испачканные кровью вещи. Для его разоблачения сыщики уголовного розыска применяли детектор лжи. Когда полиция его задержала, у него были обнаружены золотые украшения и сотовый телефон погибшей женщины.

Как сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура. Прокурор Свердловской области Борис Крылов накануне, 22 сентября, лично выехал на место происшествия для координации действий сотрудников правоохранительных органов.

Кировград, Елена Владимирова

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