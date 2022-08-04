Завершено расследование зверского убийства женщины и двух ее детей-близнецов (ФОТО)

В Свердловский областной суд в ближайшее время поступит уголовное дело о резонансном убийстве женщины и двух ее детей в Кировграде.

Как сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин, обвиняемый – неоднократно судимый местный житель 1983 г.р., работавший на автомойке. Его будут судить сразу по пяти статьям УК, среди которых – убийство, убийство малолетних, поджог и изнасилование. По данным следствия, преступление было совершено в ночь на 22 сентября 2021 года.

Злоумышленник пришел в гости к знакомой женщине, у которой было два 4-летних сына-близнеца. Распивая спиртное, хозяйка и гость поссорились. Обвиняемый изнасиловал ее, избил и задушил, после чего зарезал обоих детей. Чтобы скрыть тройное убийство, он поджог квартиру и сбежал, но перед этим прихватил ценные вещи: кольца, цепочку, кулон, пару сережек и смартфон, на общую сумму более 57 тысяч рублей. Материальный ущерб от пожара составил порядка 500 тысяч рублей. Следствию СКР удалось собрать достаточно доказательств, чтобы отправить дело в суд.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что фигурантом резни оказался местный житель по фамилии Насртдинов, уже сидевший за грабеж, убийство, хищение транспорта и вымогательство. В последний раз он освободился из исправительной колонии № 47 города Каменска-Уральского 6 июля 2017 года. Со своей будущей жертвой он познакомился примерно за месяц до убийства. Женщина приехала помыть машину на автомойку, где он работал, и они обменялись телефонами. В то время рабочий жил с другой женщиной и тремя детьми. Но вскоре подруга выставила его за дверь, и Насртдинов отправился к новой знакомой, где и случилась трагедия.

Кировград, Екатеринбург, Елена Владимирова

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