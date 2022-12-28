Убийцу двоих детей и их матери приговорили к пожизненному заключению

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима жителю Кировграда, который убил двух мальчиков-близнецов, а после изнасиловал и убил их мать. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, это жуткое преступление было совершено 22 сентября 2021 года. Мужчина был в квартире своей знакомой, они поругались, он был пьян, и в пылу пьяной ссоры избил женщину. Ему показалось, что она мертва, тогда этот человек пошел в комнату к ее сыновьям, четырехлетним близнецам. Одного он изрезал ножом, на теле ребенка нашли 24 следа удара, второго он ударил ножом минимум дважды. Дети умерли. А после убийца заметил, что женщина еще жива – тогда он отнес ее в ванную, изнасиловал, восемь раз ударил ножом, а затем задушил. После забрал ювелирные украшения и смартфон, поджег квартиру и ушел.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что за плечами фигуранта – серия судимостей, в том числе две – за грабеж, а также за убийство, хищение транспорта и вымогательство. В последний раз он освободился из исправительной колонии № 47 Каменска-Уральского 6 июля 2017 года. Подозреваемый познакомился со своей будущей жертвой на автомойке, где он работал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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