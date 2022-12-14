Прокурор запросил пожизненное за зверское убийство женщины и ее сыновей

Прокуратура запросила пожизненный срок жителю Кировграда, который убил двух мальчиков-близнецов, а после изнасиловал и убил их мать.

Это жуткое преступление было совершено 22 сентябри 2021 года. По версии следствия, мужчина был в квартире своей знакомой, они поругались, он был пьян, и в пылу пьяной ссоры избил женщину. Ему показалось, что она мертва, тогда этот человек пошел в комнату к ее сыновьям, четырехлетним близнецам. Одного он изрезал ножом, на теле ребенка нашли 24 следа удара, второго он ударил ножом минимум дважды. Дети умерли. А после убийца заметил, что женщина еще жива – тогда он отнес ее в ванную, изнасиловал, восемь раз ударил ножом и, видимо для верности, еще и задушил. После прихватил ювелирные украшения и смартфон, поджег квартиру и ушел.

Фигурант резни – местный житель по фамилии Насртдинов, работал на автомойке. Его уже судили за грабеж, убийство, хищение транспорта и вымогательство. В 2018 году за ним был установлен административный надзор, ему было запрещено покидать место жительства ночью – а зверские убийства детей и женщины были совершены именно ночью.

Теперь его судят за убийство с особой жестокостью, действия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью, кражу, поджог и несоблюдение условий административного надзора. «Сегодня, 14 декабря 2022 года, в ходе судебных прений государственный обвинитель просил суд назначить обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Судебные прения продолжаются, в них выступает сторона защиты.

Кировград, Марина Иванова

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