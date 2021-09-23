В Кушве сорвались выборы: одного кандидата сняли из-за судимости, второй умер

В муниципальную думу Кушвы вместо 20 депутатов были избраны только 19. В одномандатном округе №11 выборы в сентябре сорвались, так как один кандидат умер, а второго сняли из-за сокрытия судимости.

В этом округе «Единая Россия» выдвинула почетного гражданина Кушвы, директора местного завода прокатных валков Радия Гималетдинова. С 2011 по 2014 год он был главой Кушвинского округа. 31 июля зарегистрированный кандидат скончался в возрасте 66 лет.

От КПРФ в округе баллотировался пенсионер Фавиз Кутдусов. В начале августа выяснилось, что в 2014 году он был оштрафован мировым судьей за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Судимость была погашена в 2015 году. Кандидат имел право участвовать в выборах, но должен был указать факт судимости в документах, которые сдавал в избирком. Он этого по незнанию не сделал. На основании сокрытия судимости избирком отменил его регистрацию.

В итоге в Кушве 14 ноября состоятся довыборы депутата городской думы по округу №11.

Неординарная ситуация на этих муниципальных выборах сложилась и в округе №9. Там баллотировались четыре кандидата, но представителям «Справедливой России», ЛДПР и самовыдвиженцу было отказано в регистрации. В округе остался один кандидат от «Единой России» – Андрей Лапшев. Чтобы стать депутатом, ему надо было набрать более 50% голосов. По итогам выборов Лапшев в округе набрал свыше 70%.

Кушва, Валентина Ярославцева

Кушва. Другие новости 23.09.21

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