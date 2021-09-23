Макаровский мост полностью откроют для автомобилей 31 октября

Компания ГУДСР, которая занимается реконструкцией Макаровского моста, скорректировала сроки ремонта сооружения. Полноценное автомобильное движение по нему запустят уже 31 октября.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, глава города Алексей Орлов поставил подрядчику задачу ускорить строительные работы, так как Макаровский мост является важной транспортной артерией. В ГУДСР заявили, что все возможности для этого имеются. В течение октября рабочие завершат все ремонтные работы и проведут испытания на участке протяженностью 255 метров. После этого они перевесят дорожные знаки, нанесут разметку и откроют мост для движения транспорта.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что Макаровский мост в октябре будут перекрывать пять раз. По муниципальному контракту объект должен быть сдан в четвертом квартале 2023 года, но работы идут с опережением графика. Городские власти обещают, что возведение второй очереди Макаровского моста полностью завершится до конца 2022 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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