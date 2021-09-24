«Это чуть ли не геноцид всей нации», – екатеринбуржцы о том, стоит ли ставить прививку от коронавируса (ВИДЕО)

По данным минздрава Свердловской области, в регионе вакцинацию против Covid-19 прошли более 1 миллиона 106 тысяч человек. Первым компонентом привито свыше 1 миллиона 175 тысяч. Несмотря на это в Екатеринбурге перестало хватать коек для лечения пациентов с коронавирусом. Съемочная группа «Нового Дня» поговорила с екатеринбуржцами. Мы спросили у горожан: «Привились ли вы от Сovid-19?» и «Стоит ли вакцинироваться?»

Екатеринбуржцы о прививках

Большинство опрошенных прививку либо поставили, либо собираются это сделать: «Еще в июне поставил. Почему нет? В СССР ставили, в детсаду делали, в школе делали. Предложили поставить, я пошел», – сказал один из опрошенных.

Некоторых подтолкнули к этому обстоятельства: «Если захочу поехать в санаторий, то без прививки не пустят, так что на днях пойду в больницу привьюсь». «Поставил прививку еще в армии. Хотя мне так-то без разницы, но выбора особого не было», – рассказал нам молодой человек.

Нам встретились и врачи, например, Лидия Яковлева врач-рентгенолог, прививку поставила: «Я вижу этих больных, раньше мы таких пневмоний не видели. Это пациенты тяжелые, и поражается у них большая площадь. Поэтому я сознательно поставила».

Некоторые горожане опасаются побочных эффектов от препарата: «Не поставил, дома сижу постоянно. Да и опасения у меня есть насчет вакцины: знакомые после нее потеряли немного здоровья», – отметил опрошенный екатеринбуржец. Также причиной отказа от вакцинации называли неэффективность препарата: «Я не вижу смысла. У меня в окружении люди ставили прививку, при этом все равно тяжело болели, тяжело переносили».

Встретились и рьяные антиваксеры – противники вакцинации: «Никто не знает, что это за болезнь, от чего прививки ставят. Пройдет лет двадцать, и все, скажут, что это был фейк, обман, чуть ли не геноцид всей нации, я в информации уверена на 100 процентов». «Мне и без прививки неплохо живется. Да и в коронавирус я не верю», – сказал одетый в элегантный спортивный костюм мужчина.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

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