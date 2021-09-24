Источник: в Екатеринбурге за ночь закончились почти все «ковидные» койки

В Екатеринбурге на днях развернули 100 дополнительных коек для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями, о чем заявлял на брифинге в среду вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. Однако ситуация такова, что этого уже недостаточно – требуются новые места в медучреждениях города, чтобы принять весь поток пациентов с Covid-19.

«Вчера вечером папу забрали на скорой – у него подтвержденная «корона», сначала сказали дома лечиться, но ему только хуже становилось, температура неделю держалась, и его увезли. Говорит, оформляли чуть не всю ночь, и еще сразу ребята со скорой сказали, что непонятно, куда везти – то ли здесь в Екатеринбурге, то ли уже куда-то в соседние города, потому что мест нет. В итоге оставили здесь. Папа рассказал, что очень много было людей в приемнике ночью, а врач, который его оформлял, рассказал, что за ночь в этой больнице почти все койки, которые были, заполнились, осталось четыре-пять мест – а их открыли чуть не вчера», – сообщила «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Арина Семенова.

В оперативном штабе информацию о том, сколько коек в настоящий момент развернуто в Екатеринбурге, в ответ на запрос агентства не предоставили и порекомендовали обратиться к данным за среду. «Мы были вынуждены возвратить примерно 200 коек в разряд ковидных, в том числе 100 на территории Екатеринбурга, – заявлял в среду на брифинге Креков. – У нас достаточно лекарственных средств, медикаментов, но нам не стоит испытывать прочность медицинской системы, а стоит пойти и вакцинироваться. Мы госпитализировали в Сысерть, поскольку закончились места в Екатеринбурге, всего около 12% коек свободных, в Сысерть мы госпитализировали во время всех эпидподъемов, там опытный ковидный госпиталь, ничего страшного я не вижу в том».

Екатеринбург, Елена Сычева

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