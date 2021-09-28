Под лечение коронавируса в Свердловской области выделили еще 200 коек

В больницах Среднего Урала сегодня развернули еще 200 коек для лечения больных Covid-19 – в дополнение к 200 койкам, развернутым неделей ранее.

«У нас 10% коек по области свободно, в реанимационных отделениях свободно 20% коек. Но сегодня еще 200 коек в госпиталях мы открыли, в том числе – в реанимациях, – рассказал на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, не назвав при этом общее количество отданных под ковид мест. – Подросло количество больных на амбулаторном лечении. Было принято решение выделить дополнительные средства на покупку медикаментов, которыми эти люди лечатся дома».

По данным регионального оперштаба, сегодня в больницах находятся 707 тяжелых больных, 4 645 пациентов в состоянии средней тяжести, и еще некоторое количество – в удовлетворительном состоянии. За сутки выписано 452 человека. Можно предположить, что в ковидариях, как и летом, не менее 10 тысяч коек заняты больными Covid-19.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области тоже выделили 200 дополнительных коек под лечение ковида. 100 из них – в Екатеринбурге. И, по информации источника «Нового Дня» в медицинских кругах, буквально в первые сутки все свободные койки в областном центре были заняты.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 28.09.21

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