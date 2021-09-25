«Автомобилист» проиграл уральское дерби с «Трактором»

«Автомобилист» потерпел домашнее поражение от челябинского «Трактора». Сегодня на льду КРК «Уралец» екатеринбуржцы проиграли гостям в серии послематчевых буллитов. Хоккейное «уральское дерби» завершилось со счетом 2:1 в пользу челябинцев.

В первом периоде игра шла на равных, но уже во второй двадцатиминутке «Трактор» завладел тотальным преимуществом, заставив игроков «Автомобилиста» отчаянно отбиваться. Но извлечь выгоду из многочисленных атак гости смогли только к 53-й минуте, когда Владимир Ткачев поразил ворота хозяев с острого угла. Екатеринбуржцы ответили быстрым голом – забил Сергей Шумаков после отличного паса Захара Арзамасцева. При счете 1:1 команды вышли в овертайм, но и там голов не случилось. Победитель матча был выявлен в серии послематчевых буллитов, где игроки «Трактора» были точнее. Победный бросок на счету Томаша Гики.

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс после матча особо отметил игру 21-летнего вратаря команды Владимира Галкина. Молодой кипер отразил 53 из 54 бросков.

«Сегодня оба голкипера провели потрясающие матчи. Но Галкин совершил огромное количество сейвов – 75%. Он держал нашу команду в тонусе. Я очень доволен его игрой. Историю Галкина я знаю. В прошлом году много времени провел, отсматривая его игру в составе ХК «Горняк». Сейчас для Владимира настал важный момент, чтобы доказать, что он голкипер высочайшего уровня. Все зависит от него, от его ментальности», – отметил Билл Питерс.

Также тренер сообщил, что пока не готов отвечать на вопросы, ищет ли екатеринбургский клуб замену Якубу Коваржу, который досрочно закончил карьеру из-за травмы. «Я доволен нашей вратарской линией, у нас отличные ребята Дмитрий Шикин и Владимир Галкин. И есть третий вратарь Георгий Романов с потрясающими габаритами и отличной игрой. У нас есть еще время подумать, требуется ли нам новый голкипер», – прокомментировал Питерс.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 25.09.21

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