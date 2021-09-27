В Шале коммерсанты завышали цены на бензин

В Шалинском городском округе местная компания необоснованно завышала цены на бензин на своих автозаправках. В ситуацию вмешались антимонопольщики.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе свердловского управления ФАС, ООО «Шалинское строительное управление» необоснованно повысило цены на бензин, а также установило разную стоимость топлива в зависимости от способа оплаты (наличный / безналичный расчет). На это антимонопольщикам пожаловались местные жители. Они же рассказали, что при покупке топлива по безналу цена за литр выше, чем при оплате наличными средствами.

Так как повышение цен не было экономически и технологически обоснованным, Свердловское УФАС России выдало компании предупреждение о необходимости снижения розничных цен на бензин.

Почему цена отличалась в зависимости от способа оплаты, сейчас разбирается Роспотребнадзор.

ООО «Шалинское строительное управление» сообщило об исполнении предупреждения антимонопольного органа и снизило цену на бензин марки АИ-92 на 1,10 рубля, на АИ-95 – 0,50 руб., на дизельное топливо – 1,50 руб.

Шаля, Елена Владимирова

Шаля. Другие новости 27.09.21

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