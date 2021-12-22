Свердловская УФАС пригрозила неприятностями АЗС из-за цен на газ и бензин

Руководитель УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов заметил, что розничные цены на бензин и газ растут, несмотря на то, что оптовые цены снизились. Он попросил автовладельцев присылать жалобы, по которым антимонопольщики могут провести проверки и кого-нибудь наказать.

«Если брать сжиженный газ, который есть на заправках, – в августе на Санкт-Петербургской бирже тонна стоила до 54 тысяч рублей, а сейчас подешевела до 30 тысяч рублей. Представители розницы, которые не снижают цену, – они попадают под наше пристальное внимание и рискуют быть обвиненными в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Мы ждем обращений от автолюбителей по ситуации с ценами на газ. Такая ситуация наводит на мысли, что кто-то решил заработать на скачке, но не останавливается до сих пор», – заявил сегодня на пресс-конференции Дмитрий Шалабодов.

То же самое происходит и с бензином. Чиновник пообещал разобраться, если будут обращения, почему в рознице происходит рост цен и нет ли здесь злоупотребления. Дмитрий Шалаботов привел пример: по итогам одного такого обращения владельца АЗС наказали и заставили снизить цену на 1,10 руб. на 92-й бензин и на полтора рубля – на газ. Правда, наказание настигло не кого-то из «большой тройки», а ООО «Шалинское строительное управление», работающее в отдаленном уральском поселке.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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