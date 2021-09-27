Бастрыкин взял на личный контроль дело об изнасиловании девочки полицейским

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому доложить о ходе расследования дела об изнасиловании 12-летней девочки в Первоуральске. Один из подозреваемых – участковый полицейский. Об этом сообщает центральный аппарат СКР.

Как уже сообщал «Новый День», преступление было совершено в субботу, 25 сентября. Подозревают двоих: участкового полиции, а также рецидивиста, отсидевшего за убийство. Оба мужчины задержаны, предъявлено обвинение. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Пострадавшая девочка после изнасилования сама подошла к наряду ППС и рассказала, что с ней случилось.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. Один из них – 41-летний помощник машиниста. Второй – находившийся на выходном 33-летний участковый уполномоченный, младший лейтенант. Задержанного машиниста можно смело назвать рецидивистом. За его плечами целый букет судимостей, в том числе по статье 119 УК РФ «Угроза убийством», по статье 158 УК РФ «Кража», по статье 105 УК РФ «Убийство», и статье 162 УК РФ «Разбой». Собранные по данному факту материалы представители МВД оперативно направили для принятия процессуального решения в региональное подразделение СКР. При подтверждении вины подозреваемых они понесут наказание в установленном законом порядке», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД полковник Валерий Горелых.

Первоуральск, Елена Владимирова

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