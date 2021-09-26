Участковый полиции вместе с убийцей-рецидивистом обвиняются в изнасиловании ребенка

В Первоуральске участкового полиции, а также рецидивиста, отсидевшего за убийство, подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. Оба мужчины задержаны, предъявлено обвинение. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области, вчера вечером в Первоуральске 12-летняя девочка подошла к наряду ППС и рассказала, что двое мужчин ее изнасиловали.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. Один из них – 41-летний помощник машиниста. Второй – находившийся на выходном 33-летний участковый уполномоченный, младший лейтенант. Задержанного машиниста можно смело назвать рецидивистом. За его плечами целый букет судимостей, в том числе по статье 119 УК РФ «Угроза убийством», по статье 158 УК РФ «Кража», по статье 105 УК РФ «Убийство», и статье 162 УК РФ «Разбой». Собранные по данному факту материалы представители МВД оперативно направили для принятия процессуального решения в региональное подразделение СКР. При подтверждении вины подозреваемых они понесут наказание в установленном законом порядке», – отметил полковник Валерий Горелых.

В Следственном управлении Следственного Комитета РФ по Свердловской области сообщили, что уже возбуждено уголовное дело о совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

«Оба фигуранта, в том числе участковый полиции, задержаны, им уже предъявлено обвинение, предусматривающее вплоть до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», – дополнил старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга.

В МВД будет внесено представление, кроме того, во время следствия предстоит выяснить, как участковый был принят на службу в МВД. Следственный комитет направил в ГУВД требование о проведении служебной проверки по этому поводу.

Екатеринбург, Первоуральск, Анастасия Истомина

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