Полицейский и убийца-рецидивист, изнасиловавшие девочку в Первоуральске, предстанут перед судом

На Урале закончено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего бывшего полицейского Александра Хусаинова и его приятеля-рецидивиста, которые в сентябре 2021 года заманили и изнасиловали 12-летнюю девочку. Дело передано в суд, мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, 25 сентября 2021 года участковый полиции Александр Хусаинов и его знакомый, ранее несколько раз судимый (в том числе за убийство), заманили в квартиру 12-летнюю девочку. Она знала 41-летнего рецидивиста, и поэтому пошла с ним. Там мужчины, угрожая убийством, изнасиловали ребенка. На следующий день пострадавшая обратилась за помощью к наряду ППС. Обоих мужчин задержали 26 сентября.

Александр Хусаинов и его подельник обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ «Изнасилование малолетней, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, соединённое с угрозой убийством» и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера...». Кроме того, 42-летнему рецидивисту инкриминируется еще и преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Следователи допросили свыше 30 свидетелей, были проведены очные ставки и проверки показаний на месте преступления. Сделаны судебно-медицинские, дактилоскопические, биологические, молекулярно-генетические и психолого-психиатрические судебные экспертизы. Уголовное дело передано в суд.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что Александр Хусаинов сразу после задержания был уволен из органов внутренних дел.

«Если суд подтвердит его причастность к этим гнусным преступлениям, он надолго отправится «рубить лес» в одно из учреждений ФСИН. Дорога в систему МВД для него теперь навсегда закрыта. Кроме того, 6 руководящих сотрудников разного уровня за упущения в работе с личным составом привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Одному объявлен выговор, другим – неполное служебное соответствие, что является самым суровым дисциплинарным наказанием в полиции, за исключением увольнения», – отметил полковник Горелых.

Первоуральск, Анастасия Истомина

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