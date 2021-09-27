Обвиняемые в изнасиловании 12-летней девочки арестованы на два месяца

Первоуральский городской суд избрал меру пресечения бывшему полицейскому и его приятелю-рецидивисту, обвиняемым в изнасиловании 12-летней девочки. Оба заключены под стражу до 25 ноября. Участковый Александр Хусаинов был уволен из органов внутренних дел после возбуждения уголовного дела.

Как ранее писал «Новый День», преступление было совершено 25 сентября. По версии следствия, 33-летний участковый, находящийся на выходном, и 41-летний помощник машиниста экскаватора, имевший несколько судимостей, в том числе за убийство, заманили в квартиру и изнасиловали 12-летнюю девочку. На следующий день пострадавшая обратилась за помощью к наряду ППС.

Мужчинам предъявлено обвинение по ч.4 ст.131 УК РФ и ч.4 ст.132 УК РФ «Изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении малолетней». Им грозит до 20 лет лишения свободы.

«По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проводится комплекс экспертиз. Также в ходе следствия выясняются причины и условия, которые способствовали совершению преступлений, в частности, каким образом участковый был принят на службу в органы внутренних дел», – сообщили в областном следственном комитете.

СК направил в ГУ МВД региона требование о проведении служебной проверки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 27.09.21

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