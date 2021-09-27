На Среднем Урале от Covid-19 привились 35 беременных

В Свердловской области поставили прививку против новой коронавирусной инфекции 35 беременных женщин. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

«Отдельно хотелось бы остановиться на вакцинации беременных. Сделать прививку женщине, готовящейся к рождению ребенка, необходимо, если имеется высокий риск развития тяжелой формы Covid-19. На сегодня в Свердловской области привиты 35 беременных. Каких-либо негативных последствий после прививки у женщин не зарегистрировано», – прокомментировал главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Александр Харитонов.

Одного согласия на вакцинацию от беременной недостаточно. Главное – чтобы это решение подтвердил акушер-гинеколог, выдав направление по отсутствию противопоказаний. Сделать прививку можно на сроке беременности не ранее 22 недель. Будущим мамам ставят «Спутник V».

Как уже сообщал «Новый День», в Свердловской области от коронавируса умерли семь беременных и рожениц. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Чадова. По ее словам, каждый случай подвергается тщательному анализу. Четверо из этих женщин страдали сахарным диабетом, у некоторых была избыточная масса тела.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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