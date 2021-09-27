В октябре начнутся испытания «Триазавирина» для лечения ковида у подростков

Уже в следующем месяце в Свердловской области могут начаться клинические испытания «Триазавирина» для лечения коронавируса у подростков 12-17 лет.

Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции член-корреспондент РАН, ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун. По ее словам, уже были проведены опыты на животных. На маленьких крысятах «Триазавирин» испытывали на токсичность и местное раздражение, на взрослых крысах – изучали влияние препарата на репродуктивную функцию. Крысята, которые родились у подопытных животных, демонстрировали нормальное физическое развитие. Отрицательного влияния на слизистую желудка и кишечника также не отмечено. Кроме того, завод «Медсинтез» начал выпускать это лекарство в капсулах по 100 мг, тогда как раньше дозировка была больше – 250 мг.

Клинические испытания будут проведены на 180 подростках от 12 до 17 лет с согласия родителей и после обследования на возможные противопоказания. «Пакет документов на клинические испытания «Триазавирина» сейчас находится в минздраве, в Москве. Ждем согласования. Скорее всего, начнем в октябре с подростками 12-17 лет. Если все пройдет успешно, потом распространим на младшие возрастные группы. Думаю, к декабрю сможем дать предварительные результаты», – рассказала Ольга Ковтун.

Как уже сообщал «Новый День», свердловский завод «Медсинтез» производит «Триазавирин», который включали в рекомендации при лечении коронавируса. В 2020 году предприятие в 6,5 раза увеличило свою прибыль: с 42,8 млн рублей в 2019 году до 284,4 млн в год пандемии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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