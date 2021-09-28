«В.В. Путин пытается изучить современный рынок» – десятиклассникам на тесте предложили описать структуру познания президента

С интересной задачей в тесте по обществознанию столкнулись десятиклассники одной из школ в Курганской области. учащимся для проверки знаний, полученных в рамках предмета, предложено дать ответ на следующий расширенный вопрос:
«В.В. Путин пытается изучить современный рынок интернет услуг и понять, какое влияние данный рынок оказывает на общий уровень цен на других рынках, а также способы вмешательства в этот рынок. Дмитрий Песков указывает, что В.В. Путин занимается рациональным познанием. Укажите из перечня, что при этом входит в структуру познания В.В. Путина:
- Ощущение
- Понятие
- Суждение
- Мироощущение
- Лоббирование
- Восприятие».
Обсуждение данной задачи в социальных сетях вышло бурным, но далеко не все пользователи смогли дать правильный ответ. Если читатели «Нового Дня» знают, как ответить правильно, варианты можно присылать на почту редакции: nr2.ekb@gmail.com.
Екатеринбург, Елена Васильева
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