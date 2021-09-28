Чернецкий рассказал, пойдет ли он в Совфед

Сенатор Аркадий Чернецкий, получивший сегодня мандат депутата заксобрания Свердловской области, ответил на вопрос журналистов, планирует ли он вернуться в сенат.

По его словам, он обсуждал эту тему с губернатором Куйвашевым. Они пришли к выводу, что в Свердловской области накопилось много вопросов, над которыми надо работать. Чернецкий подчеркнул, что будет трудиться на благо региона вне зависимости от того, на какой он будет должности. Что касается Совета Федерации, то он предложил дождаться 8 октября – на этот день назначено первое заседание нового созыва заксо. «До этого дня комментировать этот вопрос не совсем корректно. После заседания я вам все прокомментирую», – пообещал Чернецкий.

Отметим, что второй претендент на место в сенате, Александр Высокинский, за депутатским удостоверением сегодня не пришел.

Екатеринбург, новый день, Евгения Вирачева

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