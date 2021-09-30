Интрига с именем нового сенатора разрешится уже завтра

Уже завтра, 1 октября, в Екатеринбурге состоится заседание президиума политсовета свердловского отделения партии «Единая Россия», на котором будут рассмотрены два важных кадровых вопроса.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального отделения, партийцы решат, кого выдвинуть на посты сенатора от заксобрания и председателя заксо. В соответствии с принятыми решениями избранные депутаты и будут голосовать на первом заседании регионального парламента, которое состоится 8 октября.

Как уже сообщал «Новый День», по неофициальным данным, на кресло в Совфеде есть два претендента, оба – бывшие мэры Екатеринбурга: Аркадий Чернецкий и Александр Высокинский. Сейчас они оба являются избранными депутатами заксо от ЕР. Напомним, после вручения мандатов Аркадий Чернецкий заявил журналистам, что будет трудиться на благо региона вне зависимости от того, на какой он будет должности. Что касается Совета Федерации, то он предложил дождаться 8 октября – на этот день назначено первое заседание нового созыва заксо. «До этого дня комментировать этот вопрос не совсем корректно. После заседания я вам все прокомментирую», – пообещал Чернецкий. Александр Высокинский на вручение мандатов не пришел.

Что касается поста спикера, то пока явных соперников у действующего председателя Людмилы Бабушкиной нет.

Отметим, что заседание президиума пройдет в закрытом от прессы режиме.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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