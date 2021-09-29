В воинской части в ЗАТО Свободный погиб еще один солдат

В воинской ракетной части, расположенной в свердловском поселке Свободный, погиб еще один военнослужащий.

«Рядовой срочной службы в возрасте 19 лет был поваром в том же ракетном соединении в ЗАТО Свободный в Свердловской области. Утром в среду он покончил с собой», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

В пресс-службе Центрального военного округа в ответ на запрос «Нового Дня» сообщили следующее: «По предварительным данным, перед заступлением в наряд военнослужащий выстрелил в себя из табельного оружия. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося».

Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего, говорится в сообщении пресс-службы ЦВО. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Накануне еще один солдат-срочник из этой части был найден мертвым в лесу. Он потерялся во время учений, попытался залезть на опору ЛЭП, чтобы осмотреться, и получил удар током. Для выяснения всех обстоятельств гибели солдата была создана специальная комиссия.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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