Солдат, который пропал сегодня утром в Свердловской области с оружием, найден мертвым

Пропавшего 20-летнего военнослужащего, поиски которого ведутся с утра в районе посёлка Свободный, нашли мертвым. Как сообщает пресс-служба ЦВО, «военнослужащий, пропавший в лесном массиве рядом с воинской частью в Екатеринбургском гарнизоне, обнаружен без признаков жизни». Канал 360 уточняет, что, по предварительным данным, солдат погиб от удара током – хотел залезть на ЛЭП, чтоб осмотреться.

Как ранее сообщал «Новый День», солдат пропал в лесном массиве. При себе у него было оружие без боеприпасов. По предварительной информации, во время проведения учений военнослужащий из ракетной части в Свободном отклонился от маршрута патрулирования и заблудился. Для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия ЦВО.

Екатеринбург, Елена Васильева

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