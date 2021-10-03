Как выйти из леса живым – советы спасателей (ФОТО, ВИДЕО)

На этой неделе в воинской части под Екатеринбургом погиб солдат-срочник. По предварительным данным, смерть наступила от удара током – молодой человек заблудился во время патрулирования и хотел залезть на ЛЭП, чтобы осмотреться. Редакция «Нового Дня» собрала советы, которые помогут дождаться помощи и вернуться домой.

Как не заблудиться в лесу. Советы МЧС

Перед походом

Наденьте яркую одежду. Возьмите с собой воду, еду, спички, нож. Зарядите телефон. Также сообщите о прогулке близким, советуют в МЧС.

Скачайте GPS-трекер. Перед тем как зайти в лес, поставьте метку на виртуальной карте. Потом приложение покажет, как далеко вы ушли от первой точки.

Также можно скачать компас. Перед началом похода встаньте лицом к населенному пункту, спиной к лесу. Если ваш дом на севере, то и выходить из леса нужно будет на север.

Что делать, если потерялся

Не паникуйте. Не удаляйтесь от того места, где потерялись. Посмотрите по сторонам. Возможно, вы вспомните дорогу. Для этого можно забраться на дерево.

Если дорогу найти не получается, зовите на помощь. Если ответа на крик нет, позвоните на «112» или «101».

Разведите костер и ждите спасателей. По дыму и голосу найти человека легко. Но поиски могут затянуться, поэтому готовиться к ночлегу лучше днем. Присмотрите сухое место, соорудите из веток подобие шалаша. Для утепления одежды можно использовать подручные материалы: мох, старую газету (ее нужно смять и засунуть под куртку). Огонь поддерживайте всю ночь. Это поможет не замерзнуть, а также будет маяком для поискового отряда. Несколько маленьких костров дадут больше тепла, чем один большой, говорят в МЧС.

Поиск пути

Искать дорогу самому можно только если в ближайшие три дня вас не будут искать. При этом старайтесь оставлять знаки на своем пути: вешайте на деревья бутылки, пакетики от чипсов, детали одежды. Увидите линии электропередачи или реку – идите вдоль них, они приведут к людям. Но ни в коем случае не пытайтесь залезть на опору ЛЭП – провода под напряжением.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

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