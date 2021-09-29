Онкобольные, умершие от Covid-19, не попадают в коронавирусную статистику

«Если пациент онкологический, даже если он погибает от коронавирусной инфекции, он входит в статистику как умерший от злокачественного образования», – рассказал сегодня на пресс-конференции главный врач Свердловского областного онкодиспансера Владимир Елишев. При этом в самих больницах, где лечатся от рака, смертей от Covid-19 нет: как только у пациента подтверждается коронавирус, специализированное лечение от опухолей прекращается, и его переводят в ковидарий.

Пандемия очень сильно повлияла на работу всех больниц, где онкобольные проходят химио- и лучевую терапию. Почти каждую неделю в медучреждениях фиксируют занос коронавируса, хотя при госпитализации все пациенты сдают два теста: методом ПЦР и экспресс-тест.

«Мы практически каждую неделю или через неделю сталкиваемся с таким [заносом коронавируса]. В случае выявления коронавируса мы прерываем лечение и переводим больных в специализированные госпитали. Контактных пациентов отправляем домой на двухнедельный карантин. Отделение закрываем на санэпид-обработку, – рассказал на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» Владимир Елишев, отвечая на вопрос «Нового Дня». – Понимаем, какой огромный стресс это для наших пациентов. Но, к сожалению, планировочные решения отделений не позволяют обеспечить изоляцию пациентов (коридорный тип расположения палат с комнатами в коридоре, с уборными на этаже). Это, конечно, сказывается на риске заразиться коронавирусом в процессе лечения».

Врач признал, что перерыв в терапии негативно сказывается на лечении рака у больных. «Но мы должны понимать, что, не вылечив коронавирус, пациент не сможет дальше лечиться [от онкологии]. И должны понимать, что специализированное онколечение не должно привести к ухудшению состояния», – прокомментировал Владимир Елишев.

Начальник отдела специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Свердловской области Алексей Столин дополнил, что в самих учреждениях областного онкодиспансера от коронавируса не умирают. По той причине, что онкологических больных здесь не лечат от Covid-19 – их переводят в инфекционные отделения ковидариев. При этом если там погибает онкологический пациент, в причинах смерти пишут: «злокачественное новообразование», признаются врачи.

Но в целом по Свердловской области смертность от онкологии не выросла, наоборот, снизилась. В 2019 году показатель составлял 230,5 случая на 100 тысяч человек, в 2020 году – 226,9 случая, за 8 месяцев 2021 года – в пределах 210 случаев. Медики связывают это с ранним выявлением и своевременным началом лечения новообразований.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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