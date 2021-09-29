Онколог рассказал, кому из больных раком можно ставить прививку от коронавируса

Пациенты с онкологическими заболеваниями в ремиссии могут поставить прививку от коронавируса, но лучше сначала проконсультироваться с доктором. Больные, которые в текущий момент проходят химиотерапию или лучевую терапию, вакцинации не подлежат, рассказал главный врач Свердловского областного онкодиспансера Владимир Елишев.

«Однозначного мнения насчет вакцинации от коронавируса, к сожалению, нет среди онкосообщества. Точно можно говорить, что каждый случай оценивается индивидуально. Пациент, который перенес онкозаболевание и находится в состоянии ремиссии, он подлежит вакцинации. Но право выбора – ставить прививку или нет – остается за пациентом. Пациенты, которые находятся в стадии активного лечения, которые проходят лекарственную или лучевую терапию, должны отложить вопрос о вакцинации до межкурсового перерыва или до окончания лечения. А затем вернуться к вопросу совместно с лечащим врачом, оценив показатели здоровья», – рассказал на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» Владимир Елишев.

Если у человека выявлено заболевание, но лечение еще не началось, то ему медики советуют привиться в том случае, когда вакцинация не приведет к отсрочке начала лечения. Но опять же – лучше сначала сходить на прием к онкологу.

«У нас в области все пациенты, которые проходили лечение онкологических заболеваний, состоят на постоянном диспансерном учете. Таких сегодня около 130 тысяч человек. Чтобы узнать, надо им ставить прививку или нет, надо подойти к своему онкологу на консультацию. Или обратиться в онкодиспансер», – дополнил начальник отдела специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Свердловской области Алексей Столин.

Добавим, что злокачественные новообразования могут негативно влиять на течение коронавируса. Но статистики по онкобольным, погибшим от коронавируса, нет. Обычно в причине смерти указывается именно рак, даже если пациент болел Covid-19.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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