Организаторы Уральской биеннале претендуют на здание ОММ

Организаторы Уральской биеннале ведут переговоры со свердловскими властями о передаче под выставку здания Института охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге.

«Мы много лет думаем о том, чтобы у биеннале появилась постоянная площадка присутствия. По этому поводу была встреча с губернатором. Есть потрясающее пространство, конструктивистский комплекс ОММ. Но пока это мерцающая перспектива. Работа над этим ведется, но пока решения нет», – сообщила на пресс-конференции комиссар Уральской биеннале современного искусства Алиса Прудникова.

Заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова подтвердила, что такой запрос от организаторов выставки был. Но, по ее словам, такие решения не принимаются за один день или месяц. Переговоры продолжаются, и как только появится конкретика, минкультуры сделает заявление.

Архитектурный комплекс НИИ ОММ располагается в центре Екатеринбурга, на Репина, 1. В июле 2020 года здание было включено в реестр памятников регионального значения. Планируется, что в будущем институт переедет в медицинский кластер (который сейчас возводится в Академическом районе) освободив старые помещения.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

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