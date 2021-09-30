Скотину забивать не придется: аграриям помогут с кормами для животных

В области на сегодня скошен 331 гектар трав. Это 72 процента от плана текущего года. На одну голову скота заготовлено 26 центнеров корма, как рассказала на пресс-конференции начальник отдела финансирования министерства АПК и потребительского рынка региона Александра Феоктистова.

«Опасения, что засуха негативно сказалась на количестве кормов, нами проработаны. Проводились летом все необходимые мероприятия, чтобы провести зимовку скота», – отметила специалист.

На уборку всего урожая аграриям нужно 3 миллиарда рублей, 2 миллиарда уже получено.

Также заключены договоры на приобретение кормов в случае их нехватки. Ранее «Новый День» писал, что фермеры собираются забивать скотину из-за нехватки корма. Александра Феоктистова сообщила, что сохранение имеющегося поголовья скота – приоритетная задача. Фермерам будут помогать с кормами или с источником, где можно их купить.

Спикер сообщила, что уборка идет по плану, на сегодня убрали картофель на площади 9,4 гектара – это 48 процентов от плана, овощи собраны на 42 процента, технические культуры – на 72 процента. Не любящая морозов свекла уже убрана.

Поля уже перепахиваются под посев следующего года. Сейчас подъем зяби осуществлен на площади 212 тысяч га, сообщила Александра Феоктистов – это 53% от запланированного.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 30.09.21

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