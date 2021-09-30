Старков: рост цен на стройматериалы не повлияет на стоимость большинства дорожных госконтрактов

Рост цен на стройматериалы затронет дорожную сферу в меньшей степени, чем строительство жилья или социальных объектов. Об этом заявил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

По его словам, примерно 80% материалов, которые используют свердловские дорожники, местного происхождения. У крупных подрядчиков часто есть собственные карьеры и запасы битума. Около 90% заключенных госконтрактов будут завершены по утвержденной стоимости. В каждом случае, когда будет возникать необходимость увеличения стоимости контракта, вопрос будет тщательно рассматриваться. На федеральном уровне в августе из-за роста цен на стройматериалы было принято постановление, позволяющее увеличить первоначальную цену госконтракта на сумму до 30%.

Как уже сообщал «Новый День», уральские застройщики грозили приостановить строительство социальных объектов, капремонт домов и реконструкцию объектов культуры, если им не позволят увеличивать стоимость госконтрактов. За последний год цены на стройматериалы выросли на 15-100%, а сметы остались прежними. По словам застройщиков, сейчас они вкладывают в строительство объектов, которое ведется по госконтрактам, свои собственные деньги. За последний год стройматериалы значительно подорожали, а сметы на возведение садиков, школ, дворцов культуры и спорта остались прежними, такими, какими были на момент заключения контракта.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.09.21

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