Строительство детсадов и школ может остановиться, если строителям не разрешат увеличивать сметы из-за роста цен

Застройщики Свердловской области грозят приостановить строительство социальных объектов, капремонт домов и реконструкцию объектов культуры, если им не позволят увеличивать стоимость госконтрактов. За последний год цены на стройматериалы выросли на 15-100%, а сметы остались прежними. Федеральное постановление позволяет сделать перерасчет, чтобы выделять дополнительные деньги из бюджета. Но для этого должен быть принят региональный акт, а на Среднем Урале такого нет.

По словам застройщиков, сейчас они вкладывают в строительство объектов, которое ведется по госконтрактам, свои собственные деньги. За последний год стройматериалы значительно подорожали, а сметы на возведение садиков, школ, дворцов культуры и спорта остались прежними, такими, какими были на момент заключения контракта.

«Нам звонят застройщики и грозят остановить стройку. Люди не могут бесконечно вкладывать свои деньги», – рассказал «Новому Дню» заместитель директора союза «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.

На федеральном уровне еще в начале августа было принято постановление (№1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»), которое позволяет увеличивать первоначальную цену заключенного госконтракта до 30% – в случае если цены на стройматериалы выросли. Для этого контракт должен быть заключен до 1 июля 2021 года, а удорожание сметы необходимо обосновать перед Главгосэкспертизой. Стоимость можно поднять только на те работы, которые еще не выполнены. Но есть одно но. Для того чтобы застройщик смог провести экспертизу новой цены контракта, на региональном уровне должен быть принят соответствующий нормативный акт. По словам строителей, в Свердловской области этот документ не принят.

«Наше объединение обратилось к губернатору Свердловской области с просьбой о принятии регионального акта для перерасчета стоимости контрактов (письмо имеется в распоряжении СРО). Эта мера позволяет строительным подрядчикам справиться с кризисной ситуацией на рынке, компенсировать финансовые потери в связи со значительным ростом цен на стройматериалы. Удорожание стройматериалов прошло практически по всем позициям, от 15 процентов до 100 процентов», – рассказали в СРО «Уральское объединение строителей».

По словам генерального директора объединения Сергея Ренжина, подрядчики Свердловской области уже провели перерасчет, который показал реальное увеличение сметы. Но в проведении повторной госэкспертизы застройщикам отказывают. Потому что заказчик строительства (региональные органы власти) не входит в перечень заказчиков, указанных в постановлении №1315, потому что в области не подписан региональный акт.

«Если в Свердловской области не появится нормативный акт, случится катастрофа – может остановиться строительство муниципальных объектов, произойдет серьезный срыв сроков производства работ», – заявил Сергей Ренжин.

Застройщики могут в одностороннем порядке расторгнуть госконтракты.

Добавим, что нормы федерального постановления распространяются на выполнение работ по строительству (в том числе соцобъектов), реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.

Как ранее писал «Новый День», цены на стройматериалы в России действительно растут. Например, с начала года цены на доски и металлочерепицу увеличились на 60%, ДСП подорожали на 88%, утеплитель – на 90%, ОСП (OSB) – почти на 300%. При этом бывают случаи, когда производили сами завышают стоимость материалов, о таких инцидентах уже сообщала ФАС.





Екатеринбург, Ольга Тарасова

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