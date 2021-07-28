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Среда, 28 июля 2021, 22:58 мск

Новости Челябинск

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В России продолжается рост цен на стройматериалы

В России продолжают дорожать стройматериалы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Росстате, за неделю стоимость обрезной доски выросла на 1,6%, металлочерепицы – на 0,9%, древесностружечной и ориентированно-стружечной плит – на 0,7%.

С начала года цены на доски и металлочерепицу увеличились на 60%, ДСП – на 88%, на утеплитель – 90%, на ОСП (OSB) – почти на 300%.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.07.21

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