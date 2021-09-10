ФАС уличила производителей стекла в завышении цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против двух предприятий – «Салаватстекло» и «Гардиан Стекло» за необоснованное повышение цен. Как сообщила пресс-служба ведомства, стоимость их продукции за год увеличилась на 80%.

«Коллективное доминирующее положение на рынке занимает несколько производителей, в том числе «Салаватстекло» и «Гардиан Стекло». Анализ показал, что цена на листовое стекло в июле 2021 по сравнению с июлем 2020 года увеличилась более чем на 80%. В то время как рост себестоимости был незначительным», – говорится в сообщении ФАС.

Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства по части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.

Ранее ФАС объявила о начале проверки крупных строительных компаний и производителей стройматериалов по поводу необоснованного повышения цен в 2021 году. В апреле ведомство возбудило три дела на рынке плоского проката и одно на рынке металлопроката. В сентябре ФАС расширила список проверяемых участников строительного рынка и запустила еще одно дело против крупнейшего в России производителя ОСБ-плит – компании «Кроношпан», который поднял цену на свою продукцию более чем на 300%.

По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), с IV квартала 2020 года больше всего подорожали металлопрокат – на 80-100%, древесина – на 40-70%, утеплители – на 20-40%, битум дорожный – на 40-60%. Также в числе лидеров роста цен фанера, отделочные материалы, электротехническая и кабельная продукция, пластиковые окна.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 10.09.21

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