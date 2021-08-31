Счетная палата увидела высокие риски для рынка жилищного строительства

Счетная палата России предупредила о высоких рисках для рынка жилищного строительства, если ситуация с ценами на стройматериалы сохранится на протяжении полугода. Об этом заявила аудитор СП Наталья Трунова в интервью ТАСС.

По ее словам, в этом году отрасль столкнулась с проблемой повышения цен на строительные материалы. «Они растут, а кредиты-то компании брали по старым ценам. Это проблема, которая может негативно сказаться на рынке жилищного строительства», – подчеркнула аудитор.

Сейчас, отметила Трунова, «количество проблемных объектов, которые фиксируются в едином реестре проблемных объектов ДОМ.РФ, не больше, чем обычно». «Но… если ситуация с ценами (на стройматериалы. – прим. ред.) будет такая же на протяжении хотя бы полугода, то риски достаточно высокие», – заявила аудитор контрольного ведомства.

В связи с этим «пока сложно сказать о необходимости господдержки (строительных организаций. – прим. ред.), так как цены на жилье стали расти не только в связи со стоимостью строительных материалов, но и с ситуацией на рынке жилья», – отметила Трунова.

По ее мнению, к этой проблеме «придется подходить аккуратно: с одной стороны, важно не допустить роста новых проблемных объектов и, соответственно, обманутых дольщиков, а с другой, – нельзя все проблемы решать за счет бюджетных средств».

Что касается бюджетных строек, которые также испытывают проблемы из-за роста цен, аудитор напомнила, что Минстрой выпустил нормативный акт, позволяющий увеличивать стоимость контракта до 30% для контрактов стоимостью от 1 млн рублей и заключенных до 1 июля 2021 года. Но «это тоже дополнительные непредвиденные бюджетные расходы», – констатировала она.

Напомним, в июне Счетная палата предупредила о риске остановки возведения жилья в рамках национальных проектов и увеличения обманутых дольщиков из-за повышения себестоимости строительства.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.08.21

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