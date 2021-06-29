Счетная палата заявила о риске увеличения числа обманутых дольщиков в России

Счетная палата России предупредила о риске остановки возведения жилья в рамках национальных проектов и увеличению обманутых дольщиков из-за повышения себестоимости строительства. Это следует из отчета контрольного ведомства по итогам анализа реформирования системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве в 2019-2021 годы.

По мнению СП, действующая методология ценообразования не учитывает резкие скачки цен на строительные ресурсы, оказывающие влияние на фактическую конечную стоимость объектов капстроительства в рамках действующих госконтрактов.

«В связи с этим существуют риски реализации объектов капитального строительства, создаваемых в рамках национальных проектов: невозможность (затруднение) исполнения заключенных контрактов и существенный рост себестоимости жилья (низкомаржинальных проектов), что может привести к остановке строительства и увеличению количества обманутых дольщиков», – говорится в отчете.

С марта 2020 года по январь 2021 года цены на металлоизделия в строительной отрасли подскочили на 70-75% на всей территории РФ, такие данные приводит Главгосэкспертиза России.

По оценке Минстроя РФ, рост стоимости металлических изделий и конструкций приводит к увеличению стоимости строительства детских садов – на 6%, больниц – на 4%, административных зданий – на 3%, мостов – на 18% и многоквартирных жилых домов – на 4%.

В Счетной палате отметили, что сейчас законодательство допускает увеличение цены строительных контрактов с привлечением бюджетных средств в пределах 30%. При этом в настоящее время не определен порядок внесения изменений в цену контракта в связи с резким повышением стоимости стройматериалов, указало ведомство.

СП считает необходимым поручить Минстрою «выработать комплекс мер, учитывающих как условия повышения, так и условия снижения стоимости строительных ресурсов, исключающих дополнительное финансирование с привлечением бюджетных средств», чтобы исключить негативные последствия для строительной отрасли, связанные с повышением цен на основные ресурсы. Соответствующее предложение в числе прочих решено направить в кабмин РФ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.06.21

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